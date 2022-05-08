İstanbul'da bir sapık Pakistanlı daha yakalandı

İstanbul Bağcılar’da kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kadınların görüntülerini gizlice kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan yabancı uyruklu kişi çalışma başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen kişinin 30 yaşındaki B.A isimli Pakistanlı ortaya çıktı. B.A, Bağcılar’da yakalandı. AA’nın aktardığı habere göre; B.A’nın kaçak göçmen olup olmadığı açıklanmadı.

Şüpheli, “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçuna ilişkin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.