İstanbul'da bir taksimetresiz taksici rezaleti daha

İstanbul'da aracına bindiği yolculardan taksimetreyi açmadan 200 TL para istediği iddia edilen taksici böyle görüntülendi.

Beşiktaş Ortaköy'de bir taksi şoförü, iddiaya göre aracına aldığı müşterilere gidecekleri yer için 200 lira para istedi. Taksimetreyi açmadan yolculuk yapacağı iddia edilen şoför, daha sonra müşterilere "İşim var gidemiyorum" dedi.

Olay, Ortaköy'de dün gece saatlerinde yaşandı. İki kadın eve gitmek için taksiyi durdurdu. İddiaya göre şoför, araca binen kişilere taksimetreyi açmadan 200 liraya götüreceğini söyledi. Bu durum üzerine cep telefonuyla şoförü kayda almaya başlayan kadınlar, şoförle tartıştı. Müşteriler, "Taksimetreyi açmak zorundasın, taksimetreyi açacaksan bizi eve götür. Açmayacaksan biz ineceğiz" dedi. Bunun üzerine şoför pişkin tavırlarla "İşim var gidemiyorum" yanıtını verdi. İki kadın daha sonra "Şikayet edeceğiz seni" diyerek araçtan indi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İHA