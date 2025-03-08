İstanbul'da Büyük Kadın Buluşması'na polis müdahalesi: 9 kadın gözaltında
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İstanbul'da binlerce kadın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kadıköy'de bir araya gelirken yürüyüşler sırasında 9 kadının gözaltına alındığı öğrenildi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar İstanbul Kadıköy'de Büyük Kadın Buluşması'nda bir araya geldi. Binlerce kadın polis ablukası altında Kadıköy Rıhtım'a yürüyüş gerçekleştirdi. Kadınlar yürüyüş esnasında, "Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması" sloganları attı.
Alana doğru devam eden yürüyüşlerde en az 9 kadın gözaltına alındı. Kadınlar miting alanında, “Gözaltılar serbest bırakılana kadar mücadeleye devam!” sloganları ile gözaltılara tepki gösterdi.
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