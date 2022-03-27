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İstanbul'da büyük vurgun! Suçüstü yakalandılar

İstanbul'da büyük vurgun! Suçüstü yakalandılar

İstanbul'da 2 milyon TL'lik vurgun yapan zanlılar banka şubesinde suç üstü yakalandı.

İstanbul'da bir mali müşavirin banka hesabını ele geçirerek yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan iki şüpheli çekmeye geldikleri son parti 150 bin lirayı alırken İkitelli'de bir banka şubesinde suçüstü yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İkitelli'de bulunan bir banka şubesi yetkilisi müşterisinin hesabında 2 milyon liralık şüpheli hareketler olduğunu, son olarak havale edilen 150 bin liralık parayı almaya bazı kişilerin geleceğini söyleyerek yardım istedi. Bu gelişme üzerine banka şubesinde pusu kuran dedektifler, mali müşavirlik yapan S.H.'nin (50) hesabından havale edilen parayı almaya gelen iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelen şüpheliler Volkan S.(30) ile Eray T. (19) olayla ilgili sorguya alındı. Şüphelilerin mağdur S.H.'yi bankadan arıyoruz bahanesiyle aradıkları, banka hesap bilgilerini ele geçirdikten sonra paraları kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

Etiketler vurgun istanbul banka hesabı gözaltı operasyon
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