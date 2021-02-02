İstanbul'da çifte cinayet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Olay, saat 14.35 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eniştesi Kenan E.'ye ait tekstil atölyesine gelen Ümit A., eşi ve eniştesi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, Ümit A. tabancasıyla eniştesi ve eşi Canan A.'ya ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, Acer otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Canan A. ve Kenan E.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

AKRABASINI ARAYIP "BEN SIKTIM" DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri, yaptıkları ilk çalışmada şüphelinin olaydan sonra Menşur E. isimli akrabasını aradığını belirledi. Şüpheli Ümit A.'nın, Menşur E.'yi arayarak, "İkisinin de ben kafasına sıktım" dediği öğrenildi.







