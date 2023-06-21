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İstanbul'da cinayet! Yabancı uyruklu kişi silahla öldürüldü

İstanbul'da cinayet! Yabancı uyruklu kişi silahla öldürüldü
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İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi, binanın bodrum katında silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1528 Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu A. C., kimliği belirsiz yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi tarafından silahla vuruldu. A.C. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan A.C.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan A.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi olan polis ekipleri, iş yerlerinin kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan yabancı uyruklu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

DHA

Etiketler istanbul esenyurt cinayet yabancı uyruklu
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