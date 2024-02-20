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  4. İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu

İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu

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İstanbul Beylikdüzü'nde park halindeki otomobilin içinde 2 kişi ölü olarak bulundu. Şahısların uyuşturucu ticareti ve adam yaralama suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

Olay, 19 Şubat saat 1 sıralarında Dereağzı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre boş bir arsada silah sesleri geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede park halindeki bir otomobili inceledi.

Araç içerisinde 2 kişinin kanlar içinde iddiaya göre ensesinden vurulmuş hareketsiz olduğunu fark eden polis sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden şahısların E.H. (27) ve E.Ö. (34) olduğu öğrenildi.

Şahısların yapılan sorgulamalarında ise E.Ö.’nün gasp, yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan, E.H.’ın ise uyuşturucu ticareti adam yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri ise savcılık talimatıyla konuyla ilgili incelemelere başladı. Polis olayın faili kaçan şüphelileri arıyor.

DHA

Etiketler beylikdüzü otomobil ölü bulundu
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