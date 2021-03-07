  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da dehşet anları! Yangın çıkan evde ölümden döndü

İstanbul'da dehşet anları! Yangın çıkan evde ölümden döndü

İstanbul'da dehşet anları! Yangın çıkan evde ölümden döndü

İstanbul Güngören'de bir binada çıkan yangında akli dengesi yerinde olmayan bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri pencerenin demir korkuluklarını keserek, mahsur kalan adamı kurtardı.

Güngören Gündoğdu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, giriş katta tek başına yaşayan ve aklı dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Çetin Özkan'ın kaldığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içerde mahsur kalan Özkan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekipler pencerenin demir korkuluklarını keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı. İtfaiyenin çalışması ve mahsur kalan Özkan'ı kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.  

'DEMİRLERİ KIRIP ALDILAR'

Yangını ilk gören ve hemen itfaiye ekiplerine haber veren taksici Mehmet Badalıoğlu yaşanan o anları anlatarak, "Ben taksiciyim aşağı doğru iniyordum, baktım ateş çıktı binada. Ateşi görünce hemen itfaiyeye haber verdim. İtfaiye geldi. Arkadaşında biraz akıl hastalığı varmış sanırım. Üst katta 2 tane genç arkadaş vardı, onlar çıktıktan sonra itfaiye geldi. İtfaiye gelince arkadaş demirliklere sarılmıştı, demirleri kırıp aldılar onu." dedi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan Çetin Özkan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

DHA

Etiketler istanbul güngören yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mersin'de sürpriz ziyaretçi! Kıyıya yaklaşınca fark edildi
Mersin'de sürpriz ziyaretçi! Kıyıya yaklaşınca fark edildi
Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü
Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç!
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç!
Bu canlı türü Türkiye'de keşfedildi! Adına Türkiye damgası
Bu canlı türü Türkiye'de keşfedildi! Adına Türkiye damgası
İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi'den korkutan görüntüler
İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi'den korkutan görüntüler
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri
CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku!
CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku!
Türkiye'ye karşı sinsi plan! NATO, 2 bin 500 PKK'lıyı eğitecek!
Türkiye'ye karşı sinsi plan! NATO, 2 bin 500 PKK'lıyı eğitecek!
Meteoroloji'den 53 il için sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji'den 53 il için sağanak ve kar uyarısı
Ünlü restorana koronavirüs baskını
Ünlü restorana koronavirüs baskını