İstanbul'da dehşet! Vatandaş deprem oluyor sandı

Kaza saat 16.00 sıralarında Abdi İpekçi Caddesi Zeytinburnu doğrultusunda oldu. Görgü şahitlerinin ifadesine göre 34 BHB 299 plakalı beton çırpıcısı, 34 BHN 114 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın tesiriyle tramvay yolundaki direğe vurdu. Etraftakiler vaziyeti sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Otomobilin içinde sıkışan, daha ismi öğrenilemeyen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Beton çırpıcısının sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler Kabataş-Güngören arası yapıldı. Araçların tramvay hattından çekilmesi üzerine seferler normale döndü.

KAZA ZAMANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza zamanı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton çırpıcısının önündeki araca çarpıp yoluna devam ettiği görülüyor. Kazayı gören yurttaşların kaçışmaları da görüntülere yansıyor.

"DEPREM OLDU SANDIK"

örgü şahidi Serhat Batur, "Biz içeride oturuyorduk bir baktım güm diye bir ses geldi dışarı çıktık. Karşıdaki arabada içinde yaralı vardı. Siyah bir araba kemeri bağlıydı sürücünün. Biz deprem oldu zannettik. Baya bir ses geldi." dedi.