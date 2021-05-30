İstanbul'da dev ''rüşvet çarkı'' operasyonu: Polis ve avukatlar gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması' kapsamında 2’si avukat, 4’ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olmak üzere 6 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul’da yürütülen “rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması”nda aralarında polislerin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir “rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması” kapsamında (2)'si avukat, (4)'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olmak üzere (6) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

21.05.2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen şahıslardan (1) polis memuru ve (1) avukat tutuklanmış, diğer şahıslar hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

Ayrıca; adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatılarak, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirilmiş, aynı şubede görevli (7) rütbeli personel de görevden uzaklaştırılmıştır.

Bazı medya organlarında yer alan “personelin topluca slogan attıkları iddiası” gerçeği yansıtmamaktadır.