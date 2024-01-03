İstanbul'da feci kaza! 4'üncü kattan otomobilin içine düştü

İstanbul Güngören'de vinç sepeti ile malzeme indiren işçi, 4'üncü kattan park halindeki aracın içine düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Güngören’de 4’üncü kattan otomobilin içine düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi’nde bir sokaktaki 4 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, imalathanede çalışan S.P., iş yerinin en üst katından vinç sepeti ile malzeme indirdiği sırada dengesini kaybetti.

P., 4. kattan park halinde bulunan otomobilin cam tavanına çarparak arka koltuğa düştü.

Gürültüyü duyan işçiler bir süre olayın ne olduğunu anlamaya çalıştı.

S.P.’ın park halindeki otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yattığını gören işçiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan P.’ı arka koltuktan alarak ambulansa bindirdi.

Ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı işçinin kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken park halindeki otomobilde de hasar oluştu

DHA