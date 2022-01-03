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  4. İstanbul'da feci kaza! Genç kadın otobüsün altında kaldı

İstanbul'da feci kaza! Genç kadın otobüsün altında kaldı

Beyoğlu’nda işe gitmek için yola çıkan bir kadına refüjden yolun karşısına geçeceği esnada İETT otobüsü çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, başını sert şekilde yere vuran kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.20 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden sabah saatlerinde çıkan Emel L., işe gitmek üzere yol koyuldu. Genç kadın kaldırımda yürüdüğü esnada refüje geçerek yolun karşısına geçmek istedi.

O esnada seferini yapan Fatih P. idaresindeki İETT otobüs, refüjden karşıya geçmeye çalışan Emel L.'ya çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle başını sert şekilde yere vurarak ağır yaralandı. Feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 Genç kadın ağır yaralı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve bilinci kapanan Emel L.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Fatih P. ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Etiketler trafik kazası kadın genç kadın otobüs iett video
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