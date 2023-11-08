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  4. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 13 zanlı tutuklandı

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 13 zanlı tutuklandı

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 13 zanlı tutuklandı
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İstanbul'da firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin yakalanması için 27 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA

Etiketler fetö pdy tutuklama operasyon gözaltı istanbul emniyet
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