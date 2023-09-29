İstanbul'da film gibi rehine operasyonu

İstanbul Beykoz'da kamuflaj giysileri giyerek kendilerini MİT elemanı olarak tanıtan 4 şüpheli, iş adamı S.B. ile yanındaki emekli polisi kaçırarak darbetti. 26 milyon lira fidye istemeye hazırlanan 4 kişi, operasyonla yakalandı.

Olay, Beykoz, Küçüksu mahallesi, Mustafa Düzgünman Caddesi'nde 25 Eylül Pazartesi günü saat 10.55 sıralarında meydana geldi. Polise ihbarda bulunan vatandaşlar, kamuflaj giysiler giyen 4 kişinin, bir otomobilin önünü keserek içinde bulunan iki kişiyi kaçırdığı ihbarında bulundu.

POLİS ALARMA GEÇTİ KAÇIRMA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Gasp Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine alarma geçerken mağdurların otomobili olay yerinin iki sokak ötesinde terk edilmiş olarak bulundu. Olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kamera incelemesinde kaçırma anının bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde bir minibüsle, mağdurların önünü kesen şüphelilerin onları önce yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri ardından geldikleri araca bindirerek uzaklaştıkları görüldü. Şüphelilerden birinin kurbanların otomobiline bindiği ve aracı iki sokak ötede park ederek minibüsele uzaklaştığı görüldü.

ÖNCE KAÇIRILAN KİŞİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ekipler, kaçırılan kişilerin oto alım satım işiyle uğrayan işadamı S.B. ile emekli polis İ.B. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin izini süren ekipler, Pendik'te olduklarını belirledi.

8 SAAT SONRA OPERASYONLA KURTARILDILAR

Özel Harekat Polislerinin de katıldığı baskınla Pendik'te tespit edilen gecekonduya yapılan baskında kaçırılan S.B. ile İ.B. kurtarıldı. Mağdurların kurtarıldıklarında ellerinin bağlı olduğu ve başlarına siyah torba geçirildiği öğrenildi. Darbedildikleri görülen şüphelilerin güçlükle yürüyebildikleri, ambulansla hastaneye kaldırılarak Pendik, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ilk tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

4 SAHTE MİTÇİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında evde bulunan ve daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler Yaşar P. (46), Fırat B. (34), Ferdi Ü. (28) Batuhan D. (26) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerle birlikte sahte MİT kimliği, tabanca mermileri, polis yeleği ele geçirildi.

26 MİLYON LİRA FİDYE İSTEMEYE HAZIRLANIYORLARMIŞ

Kaçırma olayının ardından fidye istemeye fırsat bulamayan şüphelilerin iş adamı S.B.'nin ailesinden 26 milyon lira fidye istemeye hazırlandıkları ortaya çıktı. Kurtarıldıktan sonra ifade veren işadamı S.B. "Onların MİT'çi olduklarına inandım. Birbirlerine 'Başçavuşum', 'Binbaşım' diye hitap ediyorlardı. 'Başkan' olarak hitap ettikleri bir kişiye telefon edip bilgi veriyorlardı. Bizi sürekli darbettiler. Başımıza siyah torba geçirip, ellerimizi bağlamışlardı. Kendi aralarında ailemden 26 milyon lira fidye istemeye hazırlandıklarını duydum. Sonra polis baskın yapıp bizi kurtardı" dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildiler.

DHA