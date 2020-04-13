İstanbul'da fırıncılar birbirine girdi! 31 bin 800 lira ceza

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla geçtiğimiz hafta sonu için 31 şehre getirilen sokağa çıkma yasağından fırıncılar muaf tutulmuştu. Ancak İstanbul Esenler'de fırıncılar sosyal mesafe kuralına uymayarak birbirlerine girdi. Dün sabah saatlerinde sopalarla birbirine giren 10 fırıncıya toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

YUMRUK VE SOPALARLA KAVGA ETTİLER

Olay, Esenler Nine Hatun Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde yaşandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeye gelen 2 kişi araçlarıyla ekmek satmak istedi. Caddede bulunan bir ekmek fırının çalışanları ise araçlarıyla gelen kişilere tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesinin ardından 10 kişi yumruk ve sopalarla kavga etmeye başladı.

TOPLAM 31 BİN 800 LİRA CEZA KESİLDİ

Kavga eden fırıncıları olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Kavgaya karışan 10 kişiye sosyal mesafeyi korumadıkları için polis hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası keserken, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Kameraya yansıyan görüntülerde ise, fırıncıların ellerindeki sopalarla birbirlerine saldırdıkları ve çevredekilerin ayırmaya çalıştıkları görülüyor.