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  4. 17 Mayıs 2020 09:31

İstanbul'da geceyarısı korkutan yangın

Maltepe'de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dikimevi Müdürlüğü'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da geceyarısı korkutan yangın
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Yangın, 01.15 sıralarında Esenkent Mahallesi'ndeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dikimevi Müdürlüğü'nde bulunan 2 katlı kademe binasında çıktı.

ARAÇLAR YANMAYA BAŞLADI

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, kademe binasında bulunan araçlar yanmaya başladı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

20 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ölen veya yaralan kimsenin olmadığı yangında, kademe binasında maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

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