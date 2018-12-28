İstanbul’da genç kızın zincirli esareti

18 yaşındaki Hatice G. annesi, babası ve 2 kardeşiyle birlikte Sultançiftliği Mahallesi’nde oturuyordu. Genç kız, dün polisi arayarak zincirle bağlandığını söyledi. Polis, ihbar üzerine gittiği evde korkunç manzarayla karşılaştı. Evde, anne ve zincirle sol ayak bileğinden çamaşır makinesine bağlanmış Hatice G. bulunuyordu. Polis, üzerinde asma kilit bulunan yaklaşık 5 metrelik zinciri açamadı.

ZİNCİRİ DEMİRCİ KESTİ

Genç kız, anahtarın babasında olduğunu söyledi. Fakat babaya ulaşılamadı. Bunun üzerine yakınlardaki bir demirciden yardım istendi. Eve gelen demirci, genç kız ayağındaki zinciri keserek kurtarıldı. Genç kız, annesi Hazile G. ile ifadeleri almak üzere polis merkezine götürüldü.

“EVDEN ÇIKACAĞI ZAMAN ZİNCİRLİYORDU”

Genç kızın verdiği ifadede babası Zekeriya G. tarafından 1 yıldır zincirlendiğini söylediği öğrenildi. Hatice G.’nin ifadesinde, “Daha önce birkaç kez evden kaçarak arkadaşlarım yanında kaldım. Babam, arkadaşlarımın uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek onların yanına gitmeme engel olmak için zincirlemeye başladı. Babam evde olduğu zamanlarda kilidi açıyor ancak evden çıkacağı zaman tekrar zincirliyordu” dediği belirtildi.

BABA TUTUKLANDI

Genç kız, anne ve babasından şikayetçi olmadı. Ancak savcılık talimatıyla kadın sığınma evine yerleştirilmesine karar verildi. 2’si kız 3 çocuk babası Zekeriya G. ise savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Zekeriya G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sıra adliye önünde bulunan eşi Hazile G., “Pişman tabi ki” dedi.