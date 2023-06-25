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İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı

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İstanbul'un Güngören ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli iki şahıs, aralarında husumet bulunan Zülküf S.'ye sokak ortasında silahlı saldırıda bulundu. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini yaptığı Zülküf S.’yi hastaneye kaldırdı. Ekipler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İHA

Etiketler istanbul güngören saldırı silahlı saldırı yaralı ölü cinayet
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