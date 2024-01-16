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İstanbul'da güpegündüz 2 milyon TL'lik gasp!

İstanbul'da güpegündüz 2 milyon TL'lik gasp!
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İstanbul Esenyurt'ta banka şubesinden çıkan bir kişi, cadde ortasında silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi.

Hadımköy Caddesi'ndeki bir banka şubesinden para çeken bir kişi aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. 4 kişi cadde ortasında yere yatırdıkları kişiyi gasbetti. Silahlı gaspçılar içinde yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen çantayı alarak kaçtı.

Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Saldırganlar, akan trafiğe rağmen ilçenin en işlek caddesinde gerçekleştirdiği gasp sonrası kaçtı. Polis, kaçan gaspçıları arıyor.

DHA

Etiketler istanbul esenyurt gasp silah
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