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İstanbul'da güpegündüz ''çıplak'' soygun kamerada

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İstanbul Zeytinburnu’nda mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldı. Ardından kadınlardan biri yakalanmamak için soyundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazartesi günü öğle saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'ndeki kıyafet satışı yapılan mağazada meydana geldi. İddiaya göre 3 kadın hırsız, dükkana girdikten sonra kasaya yönelerek çalışanı oyalama başladı.

İstanbul Zeytinburnu’nda mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldı. Ardından kadınlardan biri yakalanmamak için soyundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadınlar çantayı çalıp soyunmaya başladı

Kadınlardan biri, el çabukluğuyla tezgahtaki kasanın yanındaki ve içinde 3 bin dolar, 150 bin lira ve 2 araba anahtarı ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldı. Bu sırada hırsızlardan biri ise soyunmaya başladı. Gözlerine inanamayan görevli, dışarı çıkarak diğer esnaflara haber verdi. Dükkanın dışarı çıkan kadın soyunmaya devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınlar kaçarken, dükkan sahibi polis merkezine giderek şikayette bulundu.

İstanbul Zeytinburnu’nda mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldı. Ardından kadınlardan biri yakalanmamak için soyundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı”

Yaşadığı olayı anlatan mağaza sahibi S.A., "Ben diğer dükkandaydım elemanlar buradaydı. Daha sonra beni arayıp hırsızların geldiğini söyledi. Masanın arkasında çantam vardı. Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı. Mücadele de etmişler ama kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar da müdahale edememiş. Bu sokaklarda her sene böyle olaylar oluyor. Zeytinburnu esnafı bu durumdan şikâyetçi. Bayağı mağduruz" dedi.

İstanbul Zeytinburnu’nda mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldı. Ardından kadınlardan biri yakalanmamak için soyundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüpheli kadından birinin soyunduğu ardından 3’nünde hızlı şekilde kaçtığı görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İHA

Etiketler soygun çıplak hırsız hırsızlar
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