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İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti
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İstanbul Sultanbeyli'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.

Kaza saat 12.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi üst geçide çarptı. Hafriyat kamyonunun ön kısmı ilerlemeye devam ederken, damper üst geçide asılı kaldı. O anlar kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir araçtakiler tarafından görüntülendi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Hafriyat kamyonunun damperi emniyet şeridine alındıktan sonra yolda temizleme çalışması yapıldı.

DHA

Etiketler sultanbeyli tem hafriyat kamyonu
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