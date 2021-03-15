İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis etkisiz hale getirildi

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru elinde bıçakla yürüyen kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana geldi. Altunizade katılımından köprü istikametine elinde bıçak olan bir kişinin yürüdüğünü gören sürücüler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş ve trafik ekipleri elinde bıçak olan kişi köprü girişine yaklaşınca ekipler şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Şüphelinin elindeki bıçak alınarak polis otosuna bindirildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin üzerinden kimlik çıkmadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

DHA