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İstanbul'da iki TIR çarpıştı; koliler etrafa saçıldı

İstanbul'da iki TIR çarpıştı; koliler etrafa saçıldı

İstanbul Çekmeköy'de iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şoförlerden biri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 23 Nisan Cumartesi günü 14.30 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yakup S.'nin kullandığı TIR, şerit değiştirirken aynı istikamette giden Yaşar Ö.'nün kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı.

KOLİLER ETRAFA DAĞILDI
Çarpmanın etkisiyle dorsenin içerisinde bulunan içecek kolileri yola saçıldı. TIR şoförü Yakup S. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik jandarma ekipleri iki şeridi trafiğe kapattı. Trafik jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından TIR'lar çekiciyle kaldırıldı.

 TIR'ların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Etiketler çekmeköy tır kaza
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