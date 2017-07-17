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  4. 17 Temmuz 2017 10:47

İstanbul'da jandarmadan operasyon

Kağıthane ve Fatih'te düzenlenen uyuşuturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

İstanbul'da jandarmadan operasyon
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İstanbul’da jandarma ekipleri, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla bonzai ve uyuşturucu madde üretim ve dağıtımı yapan iki şebeke çökertildi. 

Jandarma ekipleri, Kağıthane ve Fatih'teki 4 ayrı adreste, şüphelileri, bonzai ve uyuşturucu maddeyi satışa hazır hale getirmek için "fişek" diye tabir edilen şekilde kağıtlara sarıp paketlerken suçüstü yakaladı.

Özellikle Kağıthane, Şişli, Taksim, Eminönü, Balat ve Unkapanı'ndaki genç nüfusu hedef alan uyuşturucu satıcılarının, hazırladıkları binlerce bonzai ve uyuşturucu fişeğini motosikletli kuryeler vasıtasıyla dağıttığı tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler K.N, U.N, M.K, B.G, Y.H. ile beş ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi B.G. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

AA

operasyon , uyuşturucu , kağıthane , istanbul