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İstanbul'da kabus büyüyor: Sahte içki faciasında ağır bilanço

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İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken, 48 kişinin tedavisi sürüyor. Öte yandan Fatih'te sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden şahsın tekel bayiden alkol aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan 83 kişiden 31'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.4 kişi taburcu edilirken, 48 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

8 İLÇEDE SAHTE ALKOL OPERASYONU

Polis ekipleri tarafından sahte alkol imalatı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Sahte alkol imalatı yapılan adresleri belirleyen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Sultangazi, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 32 bin litre sahte etil ve metil alkollü sıvı ele geçirildi.

SAHTE ALKOL SATIŞI KAMERADA

Fatih'te bir tekel bayiinden flyrer mahte alkol nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden şahsın alkolü aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahte alkolü 2 şüphelinin sattığı ve hayatını kaybeden şahsın alkolü alarak uzaklaştığı görüldü. Sahte alkol imalatı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan toplam 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, 49 kişinin tedavisi sürüyor. Öte yandan Fatih'te sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden şahsın tekel bayiden alkol aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PEŞ PEŞE ÖLÜMLER

Dün gece fenalaşarak hastaneye götürülen 3 yabancı uyruklu kişinin daha sahte içkiden hayatını kaybetti öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dün gece Sahte içkiden ölen 3 kişinin Özbekistan uyruklu Z.İ.'un (35), B.K. ve U.A. olduğu tespit edildi.

Bağcılar'da sahte içkiden zehirlenen Z.İ.'nin yakınları Adli Tıp Kurumuna geldi. Açıklama yapan G.A., "Bize hastaneden zehirlenme dediler. Alkol kullanıyor galiba. Amcasını arıyor. 'Durumum çok kötü. Gel bana yardım et' diyor. Beraber hastaneye götürdük. Durumu çok kötüydü. Bilinci falan yerinde değildi. Tamamen kendini kaybetmişti" diye konuştu.

Başakşehir'de sahte içkiden zehirlenen B.K. da dün gece fenalaştı ve hastanede hayatını kaybetti. K.'nin kardeşi de Adli Tıp Kurumuna gelerek cenazeyi teslim aldı.

U.A. ise Kartalda arkadaşları ile sahte içki içtikten sonra fenalaştı ve o da hastanede hayatını kaybetti.

DHA/İHA

Etiketler istanbul sahte içki sahte alkol
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