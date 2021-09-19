  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da kan donduran olay: Elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu

İstanbul'da kan donduran olay: Elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu

İstanbul'da kan donduran olay: Elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de, meyve toplamak için TEM Otoyolu'nun kenarında bulunan araziye giden aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış halde ceset buldu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, meyve toplamak için araziye giden aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış erkek cesedi buldu.

CESET ADLİ TIP'A KALDIRILDI
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, cesedi bulan kişiyi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Etiketler istanbul ceset
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan fahiş fiyatlar açıklaması: Bu zulmün önüne geçeceğiz
Palalı Sabri'nin kurduğu fuhuş çetesinin son kurbanı güzellik kraliçesi olmuş
Tam -90 derece: İşte dünyanın en soğuk 10 yeri
TikTok fenomeni kadın byıl cinsel ilişkiye girmemesine rağmen hamile kaldığını iddia etti
Tehlikeli yolculuk: Metrobüs üzerinde Avrupa'dan Asya'ya geçti!
Sıfır makyaj Ebru Gündeş!
Ümit Özdağ: İçişleri itiraf etti, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon Türk'ün işlediği kadar suç işliyor
Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye şok sözler: Bir dersi de o hak etti
''Yunanistan gerçekten çok zalim''
Koronavirüste korkulan oldu: 100 kat daha hızlı yayılan evrim...