İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Ayin sırasında maskeli 2 kişinin saldırısına uğrayan C.T., hayatını kaybetti.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T., maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.