İstanbul'da kiliseye saldırıda 2 katil zanlısı da yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırı soruşturmasında iki katil zanlısının yakalandığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının iki zanlısının da yakalandığını duyurdu polisi tebrik etti.

Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Soruşturma kapsamında kısa süre önce bir kişi gözaltına alınmış, AA bu kişinin saldırının faillerinin bindiği aracı bir hafta önce kullandığının belirlendiğini aktarmıştı.

Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde sabah saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşurmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Başsavcılığın talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı konulmasına karar vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıklamıştı.