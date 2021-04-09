  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da korku dolu anlar! İntihar eden kadın böyle kurtarıldı

İstanbul'da korku dolu anlar! İntihar eden kadın böyle kurtarıldı

Kartal'da kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini söyleyen kadın, 11 katlı binanın beşinci katından atlayıp intihara kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığının üzerine düşen kadın, yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Kartal Cumhuriyet Mahallesi Güldünya Sokak'taki 11 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. Evinde kendisini odaya kilitleyen bir kadın, pencereye çıkarak intihar etmek istediğini söyledi.

 İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de olası bir intihar için hava yastığını hazırladı.

 Evin diğer pencerelerinde kendisini ikna etmeye çalışan yakınlarına bağırarak, "Kimse benimle ilgilenmiyor. Babam hasta ve yoğun bakımda. Bıktım artık" diyen kadın, uzun süren ikna çabalarına rağmen kendisini beşinci kattan boşluğa bıraktı.

İtfaiye ekiplerinin kurduğu hava yastığının üzerine düşen kadın, olayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerince, sedyeyle ambulansa taşınan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler intihar 5'inci kat kadın cam hava yastığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak tweet! ''Uyyy Uyyy Uyyy''
Trakya'da Nisan ayında 10 santimetre kar!
Camdaki Kız dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı!
O ilde ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verildi!
Müge Anlı bile korktu! ''Cinsel organımı çekti'' dedi, stüdyo karıştı
''Covid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük''
Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi sinyali! Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?
İşten kovulunca aldığı tazminatla kurdu! 55 kişiye istihdam sağlıyor
Bakan Selçuk'tan yeni yüz yüze eğitim açıklaması