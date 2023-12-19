İstanbul'da korkutan yangın! 15 katlı binada mahsur kaldılar
İstanbul Sultangazi'de 15 katlı binanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşlar içeride mahsur kaldı.
Sultangazi'de 15 katlı binanın 4. katında ilk belirlemelere göre kurutma makinesinden çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İHA
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