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  4. İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul Sancaktepe'de uzun yol otobüs şoförlerinin dinlenme amaçlı kaldığı gecekonduda çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Sancaktepe'deki yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Şafaklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yol otobüs şoförlerinin dinlenme amacıyla kaldığı tek katlı gecekondu içerisinde elektrik panosundan yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, gecekonduyu tamamen sardı. İçeride bulunan 5 kişi yangını fark ettikten sonra kendilerini dışarı atarken, gecekonduda bulunan yaklaşık 40 kuş telef oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülebildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen gecekonduda incelemelerde bulundu. Çıkan yangın sonra mahalleli sokağa dökülürken, olay anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.(DHA)

Etiketler sancaktepe yangın istanbul alevler
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