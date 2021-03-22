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İstanbul'da korkutan yangın

Şişli’de 5 katlı lastik deposunun çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan binadaki yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Olay, saat 23:30 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Ersan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir lastik fabrikasının en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına müdahale ederken polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Sokak içerisinde bulunan araçların üzerine lastik deposundan düşen lastikler nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

 

 

Etiketler şişli istanbul yangın yangın çıktı
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