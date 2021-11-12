İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'un Silivri ilçesinde iki katlı bir villanın çatısında yangın çıktı. Meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Basınkent sitesinde 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Villadaki 2 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı yangının bildirilmesiyle İBB Silivri itfaiye ile Silivri Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu villada hasar oluştu.
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