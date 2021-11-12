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İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'un Silivri ilçesinde iki katlı bir villanın çatısında yangın çıktı. Meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Basınkent sitesinde 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Villadaki 2 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı yangının bildirilmesiyle İBB Silivri itfaiye ile Silivri Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu villada hasar oluştu. 

Etiketler silivri yangın villa istanbul
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