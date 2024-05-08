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İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada

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İstanbul'da disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan lise öğrencisinin odasında silahla yaraladığı okul müdürü hayatını kaybetti. Okul müdürünün hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İ.O.’a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ancak ağır yaralı olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan okul müdürü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan lise öğrencisinin odasında silahla yaraladığı okul müdürü hayatını kaybetti. Okul müdürünün hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Saldırıdan önce okula gelen Y.K.'nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Y.K.'nın okula giriş anı ve saldırının ardından elinde bulunan silahla kaçtığı anlar yer alıyor.

İstanbul'da disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan lise öğrencisinin odasında silahla yaraladığı okul müdürü hayatını kaybetti. Okul müdürünün hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Cinayet sonrası sosyal medya paylaşımı

Öte yandan katil zanlısı öğrenci okul müdürünü silahla vurduktan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı.

Paylaştığı videodaki seslendirilen şarkıda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.

Ne olmuştu ?

 Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İ.O.’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İ.O.’ın odasına girdi.

Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İ.O.’ı ağır şekilde yaraladı. Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı.

İstanbul'da disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan lise öğrencisinin odasında silahla yaraladığı okul müdürü hayatını kaybetti. Okul müdürünün hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdir. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşetiLisede eli silahlı kız öğrenci dehşetiHaber

 

DHA / İHA

Etiketler okul müdürü ıraklı öğrenci cinayet Müdür özel okul
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