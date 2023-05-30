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İstanbul'da okulda patlama: Yaralı öğrenciler var

İstanbul'da okulda patlama: Yaralı öğrenciler var
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İstanbul Küçükçekmece'de bir özel okulda yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Olayda 5 öğrenci yaralandı.

Olay, Sefaköy Beşyol'da bulunan Uğur Koleji'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre okulda laboratuvarda yapılan bir deney sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patladı. Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluştu. Okula sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi.

Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler istanbul özel okul patlama deney
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