İstanbul'da örümcek adam hırsız kamerada

Esenler'de bir evin penceresinden giren hırsız evi soyarken, ev sakinleri, ikinci kez hırsızlık olayı yaşandığını söylerken, hırsızlık anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenler'de birinci kattaki dairenin penceresinden giren şüpheli, 2 cep telefonu ve içinde para bulunan sırt çantasını çaldı. Ev sakinleri, ikinci kez hırsızlık olayı yaşandığını söylerken, hırsızlık anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Cuma günü saat 00.00 sıralarında Nine Hatun Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, sokağa gelen iki şüpheli bir daireyi gözlerine kestirdi. Ardından şüphelilerden biri, tırmanarak açık olan pencereden içeri girdi. Şüpheli, girdiği odadan şarjda bulunan 2 cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan çantayı alarak aşağı indi ve evden aldığı eşyaları bekleyen arkadaşına verdi. Şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Sabah uyandıklarında olayı fark eden ev sakinleri, polise şikayette bulunmazken daha önce de evlerinden telefon çalındığını söyledi. Hırsızlık anı ise o sırada balkonda bulunan komşularının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mağdur Muhammet Sibaytuel, "Biz gece uyuduğumuz sırada hırsız eve girmiş pencereden. İki telefon, bir de çanta almış. Sabah namaz için uyandığımda telefonu bulamadım. Biz evde 3 kişi yaşıyoruz" dedi.

Emrah Yentur ise, "Pencereden girmişler içeri, telefon ve içinde bir miktar para olan çantayı almışlar götürmüşler. Arkadaşlarım mağdur. Arkadaşların telefonu gitmiş. Polise gitmemişler. Daha önce de hırsızlık yaşandı bu evde, telefon çalmışlardı yine" diye konuştu.

DHA