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İstanbul'da otelde yangın paniği

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İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Balyoz Sokak'ta bulunan 4 katlı No.11 isimli otelin çatısında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Jeneratördeki bir arıza sonucu çıkan yangın nedeniyle otel tedbir amaçlı boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, sokak ise kapatıldı. Yangın ekiplerin kısa süren çalışmalarının ardından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler yangın otel istanbul beyoğlu taksim
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