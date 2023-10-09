İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Küçükçekmece Florya'da oto lastikçide yangın çıktı. Yangın çevredeki bir binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından da görülüyor.





DHA