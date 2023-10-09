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İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

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İstanbul Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Küçükçekmece Florya'da oto lastikçide yangın çıktı. Yangın çevredeki bir binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından da görülüyor. 

İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim : 1

DHA

Etiketler istanbul küçükçekmece florya oto lastikçi yangın
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