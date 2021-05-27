İstanbul'da polis yelekli soygun girişimi

İstanbul'da ellerinde sahte arama kararı ve polis yelekleriyle altın toptancısına giden 5 kişi, arbedede bir çalışanı silahla yaralayıp kaçtı. Saldırganlardan birinin polis olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te polis yelekli soygundan gerçek polis memuru çıktı. Olay 19 Mayıs Çarşamba günü Fatih, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanındaki altın toptancısında meydana geldi. Polis yelekli 5 kişi, ellerinde arama kararı olduğunu söyleyerek girdikleri işyerini soymaya çalıştı.

Gelenlerin polis olmadığından şüphelenen çalışanlarla soyguncular arasında arbede yaşandı. Şüphelilerden biri silahını çekerek çalışan İbrahim İsmailoğlu'nu bacağından yaraladı. Şüphelilerden biri çalışanlar tarafından yakalanırken, 4 kişi geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

DEVRİYE EKİPLER KADROSUNDA

Polis ekipleri yaptıkları incelemede soygun sırasında çalışanların yakaladığ kişinin Başakşehir Devriye Ekipler kadrosunda görevli polis memuru Abdullah D. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri iş yeri çalışanını yaralayan Şehmuz K. isimli şüpheliyi de olay yeri yakınında saklandığı otoparkta yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, şüphelilerin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.