  4. İstanbul'da restoranda suikast! Eski kulüp başkanı öldürüldü, çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da restoranda suikast: Eski kulüp başkanı öldürüldü, tetikçi çocuk çıktı

Güncelleme:

İstanbul'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 2'sinin çocuk olduğu tespit edildi.

Çekmeköy'de bir restoranda yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede 27 Ağustos saat 21.00 sıralarında oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, E.H.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak ağır yaralanan Tuncay Meriç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren E.H. (17) ise olay yerinden kaçmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli E.H. ve onu yurt dışına kaçırmak için araçla Edirne'ye getirdikleri tespit edilen C.E., D.Ü., İrem T., U.Ö., D.G., E. S. ve A.A. yakalandı.

Operasyonda ayrıca E.H.'yi yurt dışına çıkarması için anlaştıkları belirlenen 1 kişi daha yakalandı. Yakalanan insan kaçakçısı Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2'si kadın 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 çocuk şüphelinin ise çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan saldırının husumet nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

 

DHA

