İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üreten ve açtıkları internet sitesinde pazarlayan iki kişi yakalandı.

İstanbul'da jandarma ekipleri, yurt dışından getirilen orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internette açtığı sanal mağazalar üzerinden satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Esenyurt'ta sahte parfümleri imal edip depolandığı adres belirlendi..

İmalathane olarak kullanılan depoya yapılan baskında, 25 bin adet sahte parfüm, bin 500 litre etil alkol, 5 bin adet boş parfüm şişesi, sahte etiket ve bandroller ile sahte parfüm imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Yakalanan iki kişi adliyeye sevk edildi.