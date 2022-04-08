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İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de sanayi sitesinde bulunan dükkanda saat 13.00'te yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilendikleri belirtilen kişilere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, iş yerinde doğalgaz boruları üretildiği öğrenildi.

Etiketler istanbul başakşehir sanayi sitesi yangın
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