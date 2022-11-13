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İstanbul'da sapık kurye dehşeti Kadınları taciz etti...

İstanbul'da sapık kurye dehşeti Kadınları taciz etti...
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İstanbul'da sapık kurye dehşeti yaşandı. Olayda bir saldırgan taciz ettiği kadınların yüzlerine tükürdü.

İstanbul Kartal'da bir motokurye, tek başına yürüyen kadınları hedef alıp taciz etti. Zanlı ayrıca kadınların yüzlerine de tükürdü. Zanlı polisin operasyonuyla yakalandı.

Haftalardır kabus yaşayan olayın kurbanları ise yaşadıklarını Show Haber'e anlattı.

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, mağdurlardan biri yanımdan bir motosiklet hızla geçti. Ben çantamı çalacak zannettim. 15 saniye geçince bana doğru tekrar kırdı motosikleti. Hızla üstüme gelip tükürdü." dedi. Bir diğer kadın da, "Öyle bir tükürdü ki gözümü dahi açamadım" dedi.

Emniyet güçleri görüntülerden yola çıkarak zanlıyı yakaladı. Saldırgan ifadesinde ise "tükürük tikim var" ifadelerini kullandı.

Etiketler kurye sapık
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