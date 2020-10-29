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  4. 29 Ekim 2020 08:15

İstanbul'da servis aracı devrildi: 8 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 yolcu yaralandı.

İstanbul'da servis aracı devrildi: 8 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde ilerleyen, bir güvenlik şirketine ait yolcuları taşıyan servis midibüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracın devrildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 8 yolcuyu ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürdü.

Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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