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İstanbul'da silahlı kavga kamerada

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İstanbul Yeşilköy'de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Yeşilköy'de  alkollü olduğu belirtilen Y.Ç. ile  E.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Y.Ç.'nin silah ile havaya ateş ederken çevredekiler panik yaşadı. Bu sırada E.K.'nin de elinde silah olduğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.  Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Etiketler yeşilköy silahlı kavga
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