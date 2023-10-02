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İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü
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İstanbul Bağcılar'da kahvaltı için geldiği ablasının evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan M.A. hayatını kaybetti.

Olay, 10.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Arnavutköy'de yaşayan M.A., kahvaltı yapmak üzerine ablasının evine geldi. Binaya gireceği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan A., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şapkalı ve cerrahi maske takan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp kurumuna götürüldü. A.'nın silahlı yaralamadan dolayı cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

DHA

Etiketler istanbul bağcılar silahlı saldırı
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