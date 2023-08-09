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İstanbul'da tasmasız köpek dehşeti kamerada

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Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek, sahilde sahibi tarafından gezdirilen başka bir köpeğe saldırdı. Köpeğini kurtarmak isteyen kadının kabusu yaşadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, İstanbul Kadıköy'de Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki N.İ., köpeği ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Bu sırada Mehmet B.’nin sahibi olduğu tasmasız köpek, N.İ. ve köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla N.İ. ve köpeği kurtarıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sahilde tasmasız olarak gezdirilen köpek, N.İ.’in kucağında olan köpeğe saldırıyor. Yere düşen N.İ.’in yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. Bir vatandaşın köpeği ve kadını kurtarmak için, saldıran köpeğe tahta parçası ile vurduğu görülüyor. Uzun uğraşlar sonucunda kadın ve köpeği kurtarılıyor.

El ve kol bölgesinden yaralanan N.İ. İskele Polis Merkezi’ne giderek, köpeğini tasmasız olarak gezdiren Mehmet B.’den şikayetçi oldu. Saldırıya uğrayan köpeğin ise tedavi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Etiketler istanbul moda sahili kadıköy saldırı köpek saldırısı tasmasız köpek
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