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İstanbul'da tekne battı

İstanbul Karaköy’de su alan tekne battı, 2 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Denize açıldıktan sonra Karaköy önlerine gelen bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Durumu fark eden tekne kaptanı ile arkadaşı, kıyıya yönelerek yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi bota alarak kurtardı. Tekne, su aldıktan kısa bir süre sonra battı.

Etiketler istanbul karaköy tekne
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