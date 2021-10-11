İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır''
İstanbul Şişli'de bir kamyonetin içinde boğazlanarak satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada tepki çekti.
Görüntüler Şişli Kuştepe'de kaydedildi. Sakarya plakalı bir aracın içerisinde tavuk satışı yapan bir kişi kameralara yansıdı.
Görüntülerde araç içerisinde kesilen tavuklar, torbalara konularak satılıyor.
Görüntüyü çeken kişi, "böyle tavuk mu satılır" diyerek satıcıya tepki gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.
İHA
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