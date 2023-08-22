İstanbul'da terk edilen genç kızdan akıl almaz intikam

İstanbul'da bir genç kız ayrıldığı erkek arkadaşından aldığı intikam ile gerilim filmlerinin senaryolarına taş çıkardı. Genç kadın kendisinden ayrılan sevgilisine yaptıkları "pes" dedirtti.

İstanbul Çekmeköy'de ayrıldığı erkek arkadaşını takıntı haline getiren kadının intikamı pes dedirtti. Diş hekimi S. K. tarafından terkedilince ayrılığı hazmedemeyen E. E., birçok hat alıp farklı numaralardan mesajlar attı, çıplak fotoğraflarla taciz etti.

Bu da yetmedi, internetteki bir arkadaşlık sitesine izinsiz şekilde sevgilisinin numarasını kaydetti. Arayan yazanlardan telefonunu kullanamaz hale gelen diş hekimi, savcılığa koştu. Gerçeği ise internet sitesinin yetkilisi ortaya çıkardı. Takıntılı sevgiliye 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah Gazetesi'nde Seda Nur Günaydın imzası ile yeralan habere göre; İnternet ortamında tanışarak konuşmaya başlayan diş hekimi S. K.(42) ve E. E.'nin arkadaşlığı, bir süre sonra yerini duygusal ilişkiye bıraktı.

Ancak geçtiğimiz aralık ayında E. E.(37), aşklarının dolu dizgin devam ettiğini düşünürken S. K.'nin ayrılık kararıyla büyük bir hüsrana uğradı.

Erkek arkadaşının kendisini terk etmesiyle deliye dönen E. E., ayrılığı hazmedemedi ve akıl almaz yöntemlere başvurdu. Kafasında intikam planları kuran genç kadın, birçok telefon hattı alıp değişik numaralardan eski sevgilisine mesajlar göndermeye başladı.

"İ., şeytan kılıklı o..., g... suratlı p..." şeklindeki hakaretleriyle S. K.'yi taciz eden takıntılı sevgili bununla da yetinmedi.

İddiaya göre çıplak fotoğraflarını S. K.'ye atarak başkalarıyla görüşmesini engellemeye çalışan E. E, üzerine bir de S. K.'nin telefon numarasını izinsiz olarak bir arkadaşlık sitesine yükledi.

Tanımadığı yüzlerce numarayla kafayı yiyen diş doktoru ise bozulan huzurunu düzeltmek için soluğu savcılıkta aldı. Telefonla konuşamaz hale gelen adam, takıntılı eski kız arkadaşından şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada savunma yapan şüpheli E. E., müştekinin kendisini aldattığını ileri sürerek atılan suçlamaları reddetti.

Bunun üzerine harekete geçen savcılık soru işaretlerini ortadan kaldırmak için söz konusu arkadaşlık sitesinin sahibine başvurdu.

Arkadaşlık sitesinin yetkilisi ifadesinde siteye giriş yapan şahsın telefon numarasını söylemesi ve söz konusu numaranın şüpheli adına kayıtlı olduğunun tespit edilmesiyle gerçek ortaya çıktı.

Takıntılı sevgiliye "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Hakaret" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 8 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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